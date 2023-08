Drame à Darou Thiamène: La foudre foudroie mortellement un homme et deux ânes

Rédigé par Dakarposte le Samedi 26 Août 2023 à 00:01

Six personnes, habitant le village de Darou Thiamène, qui revenaient des travaux champêtres, ont été foudroyées par la foudre. Un des leurs, nommé Mara, gravement atteint, a perdu la vie. Les deux ânes qui tractaient la charrette sont aussi morts, suite à ce drame hivernal. D’après le récit glaçant des rescapés, ils étaient 4 adultes et deux enfants sur la charrette. Seuls Mara et les ânes ont perdu la vie.