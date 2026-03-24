Drame à Padova en Italie : Un jeune Sénégalais de 22 ans décède tragiquement dans son lieu de travail (photo)

La victime, identifiée , répondant au nom de Pape Mamour Mbow, âgée de 22 ans, aurait été écrasée par des machines sur son lieu de travail, dans des circonstances encore à élucider.



Ce tragique incident relance les préoccupations liées aux conditions de travail et à la sécurité des travailleurs, notamment pour les ressortissants étrangers évoluant dans des secteurs à risque.



Une enquête devrait permettre de déterminer les responsabilités et les causes exactes de cet accident mortel, qui plonge la communauté sénégalaise dans la douleur.



Cet événement atroce suscite une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise en Italie et au Sénégal, illustrant une fois de plus les risques liés aux accidents industriels touchant les travailleurs immigrés.

























































avec senenews