Drame à Pikine : un homme tué par sa femme pour avoir pris une seconde épouse

Un drame familial a secoué Pikine, où une première épouse, connue localement sous le nom de « awoo », a tué son mari, Bacary BADJI, âgé de 67 ans, après qu’il ait épousé une seconde femme. Selon des sources de Seneweb, la victime a été ébouillantée dans son sommeil, une agression motivée par une crise de jalousie, et la famille a tenté initialement de dissimuler les faits avant que la police ne soit alertée.



Le commissariat d’arrondissement de Pikine a été saisi après qu’une réquisition a été formulée par le directeur de l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, suite au décès de Bacary BADJI. Ce dernier avait été admis aux urgences le 24 novembre 2025, souffrant de graves brûlures thermiques. Son fils, D. S. BADJI, a expliqué aux enquêteurs que son père avait été ébouillanté dans son sommeil, dans la nuit du 18 novembre, par sa femme, M. M. COLY, qui ne jouirait pas pleinement de ses facultés mentales, selon lui.

Malgré la gravité des faits, aucune déclaration n’avait été faite au commissariat dans un premier temps. La brigade de recherches a donc d’abord entendu le fils pour reconstituer les circonstances du décès. Par la suite, M. M. COLY, de nationalité gambienne et mère de sept enfants, a été interpellée. Ses deux fils, D. S. BADJI (29 ans) et A. BADJI (23 ans), ont également été arrêtés pour complicité, pour ne pas avoir signalé l’agression aux autorités.



Lors de son interrogatoire, M. M. COLY a reconnu avoir versé une marmite d’eau bouillante sur son mari alors qu’il dormait. Elle a expliqué que leur relation était devenue très tendue depuis l’arrivée de la seconde épouse, mais n’a pas précisé de mobile précis pour son geste.



Les fils ont déclaré avoir été réveillés par les cris de leur père et l’avoir conduit d’urgence d’abord au centre de santé Baye Talla Diop, puis chez H. NDIAYE, un proche, avant son évacuation à l’hôpital Général Idrissa Pouye. Ils ont affirmé avoir gardé le silence sur demande de leur père. H. NDIAYE, convoqué, a été arrêté pour complicité.



Au terme de l’enquête, M. M. COLY a été déférée au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour meurtre, tandis que ses deux fils et leur voisin ont été poursuivis pour complicité. Bien qu’un des fils ait évoqué des troubles mentaux de leur mère, aucun justificatif médical n’a été présenté pour corroborer cette affirmation.





































































Walf