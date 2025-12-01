Falsification de documents administratifs- L’ancien international de foot, Cheikh Mbengue, et un …mineur arrêtés !

L’intégrité des documents et leur véracité sont fondamentales pour préserver les droits des personnes et garantir un état de droit. À cette fin, le Code pénal réprime sévèrement la falsification de documents et leur utilisation, sous les dénominations de « faux » et « usage de faux ». Ces deux notions, bien que liées, ont des implications différentes en matière pénale.



Le « faux » est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice.



« L’usage de faux » est le fait de se servir sciemment d’un document falsifié comme s’il était authentique.



Le « faux et usage de faux » sont des infractions sévèrement réprimées par la loi, en raison de la nécessité de protéger la confiance dans les écritures.

Bien que les sanctions pour faux et usage de faux soient identiques, il est crucial de distinguer ces deux infractions pour bien appréhender leur portée respective. Chacune renvoie à des actes distincts : l’une à la falsification d’un document et l’autre à son utilisation frauduleuse.



Solo Quotidien est en mesure de révéler que les limiers de la Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar ont, discrètement, procédé à l’interpellation d’ individus pour les infractions suivantes : « faux et usage de faux portant sur des documents administratifs, faux en écriture publique, complicité de ces chefs ». Il s’agit, pour le moment deux individus, dont un… mineur et l’ancien international de football, Cheikh Mbengue. Qui, nous revient-il, a été balancé par l’adolescent, lequel désirant devenir un joueur de football professionnel entendait intégrer United Académie du sieur Mbengue et devait nécessairement déposer des documents administratifs.



Une troisième personne, présumée faussaire, qui aurait monté le dossier, est activement recherchée, autrement dit l’enquête ouverte, à l’actif des enquêteurs de la SU, est loin de connaitre son épilogue.



En attendant, Cheikh Mbengue et l’adolescent sont « au frais » (en position de garde à vue).



Affaire à suivre…



Mamadou L. Ndiaye

clounjay@yahoo.fr









