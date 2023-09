Écarté au profit de Amadou Bâ, Mame Boye Diao, face à la presse mardi

Va-t-il démissionné ou pas comme il l’avait dit ? La réponse sera connue mardi. Ecarté de la candidature de BBY à la présidentielle de 2024, au profit de Amadou Ba de El Hadji Mamadou DIAO dit Mameboye DIAO convie la presse nationale et internationale à un point de presse le 12 Septembre 2023 à l’EAO Event’s ex CITY Business sise sur la VDN à 11H.



Amadou Ba a été choisi parmi d’autres prétendants à la candidature de BBY, dont Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a démissionné du gouvernement et de ses responsabilités à l’APR, le parti politique de Macky Sall, après la désignation d’Amadou Ba

















































































