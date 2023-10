Election présidentielle : le F24 convie ses membres à la concertation pour sécuriser le processus électoral

La plateforme F24 s’est réunie pour évoquer l’arrestation de Aliou Sané et le surpeuplement des prisons. Dans son communiqué, cette structure qui regroupe des partis politiques et des membres de la société civile a fustigé également l’interdiction de sa manifestation. Ce qui confirme, dit-elle, «que la confiscation des droits et libertés de réunion et d’expression est érigée en règle par notre administration». «La violation répétitive des lois par des fonctionnaires obéissant aveuglément à leurs chefs, dont la dernière en date est le refus de la Direction générale des élections (Dge) de remettre une fiche de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko, a été vivement dénoncée. Pendant que le gouvernement s’emploie laborieusement à semer la terreur dans les rangs des opposants et des citoyens osant élever la voix, l’Etat croule sous les dettes, alors que les populations fortement affectées par l’inflation attendent dans l’angoisse des solutions efficaces à leurs problèmes de santé et d’éducation», lit-on dans la note.





Le mouvement F24, dans ce contexte où, dit-il, le Président Macky Sall et son gouvernement sont obnubilés par la préservation de leurs privilèges-occupés, a décidé de convier ses membres à la concertation autour du processus électoral. «Il s’agit, dans le cadre de la poursuite du Dialogue du peuple, de mettre en place un dispositif fiable qui permettra de sécuriser le processus électoral et surtout de rendre possible une élection présidentielle inclusive et sincère, transparente et apaisée en 2024», ajoute le document. «Recherchant inlassablement l’avènement d’une paix adossée à la vérité et à la justice, F24 poursuivra le combat pour la libération de tous les détenus politiques ainsi que sa campagne nationale et internationale d’information sur la situation de la démocratie. Les sénégalais épris de paix et de justice sont invités à apporter leur soutien au combat citoyen mené par la plateforme contre les fossoyeurs de l’Etat de droit et des acquis démocratiques», conclut-t-il.