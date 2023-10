Elections Présidentielles 2024: Candidature en sein de la mouvance, c’est déjà la guerre entre Amadou et Abdallah

Le 9 septembre dernier, le président sortant Macky Sall et la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) ont officiellement choisi Amadou Ba, actuel Premier ministre, comme leur candidat pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Cependant, cette décision a entraîné des dissidences au sein de la coalition, en particulier de la part de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et de l’ancien ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye.



Dionne, ne se résignant pas à l’annonce de la candidature d’Amadou Ba, a rapidement quitté le parti au pouvoir. De son côté, Ndiaye a démissionné de son poste au gouvernement. D’autres cadres politiques de BBY ont préféré attendre d’être limogés avant de prendre une décision similaire. Toutefois, Dionne et Ndiaye ne sont pas restés inactifs dans leur quête pour obtenir le soutien nécessaire à leurs ambitions présidentielles. Ils ont tous deux entrepris de convaincre les hauts fonctionnaires encore en poste de les rejoindre, promettant des promotions conséquentes à ceux qui les soutiendront.



De son côté, Amadou Ba utilise sa position de Premier ministre pour préserver le soutien de l’administration. Il a pris des mesures en limogeant des hauts fonctionnaires soupçonnés de sympathiser avec la candidature de Dionne. Il est à noter que plusieurs hauts fonctionnaires ont déjà été sanctionnés pour avoir fait défection de la coalition BBY. Cette situation illustre l’intensité de la bataille politique en cours et témoigne de l’importance des soutiens politiques et administratifs dans la perspective de l’élection présidentielle.



À quelques mois seulement du scrutin, le combat pour obtenir des soutiens s’annonce âpre. L’issue de l’élection dépendra en partie de la capacité des candidats de tous bords à rallier des soutiens politiques et administratifs. Les prochains mois seront donc cruciaux pour les ambitions présidentielles d’Amadou Ba et de Mahammed Boun Abdallah Dionne, deux anciens cadres du parti au pouvoir devenus rivaux.





































































































