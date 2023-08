Émigration irrégulière : En trois mois, 11 jeunes du Djoloff ont péri dans l’Atlantique

Les drames de l’émigration irrégulière continuent de secouer le pays. Un mois après la disparition tragique de cinq jeunes originaires des localités de Mbaye Awa, Gang, Linguère et Dahra, dans le chavirement de leur pirogue de fortune en partance pour l’Espagne, six autres migrants ont connu le même sort cette semaine.



Selon notre source, trois jeunes du village de Ndiossy et trois autres de Niandoul ont perdu la vie sur le chemin de l’émigration.



Au total, 11 jeunes du Djolof sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Méditerranée, en l’espace de trois mois. Le rêve de ces jeunes migrants de fouler le sol espagnol a été englouti par l'océan.

























































































































































seneweb