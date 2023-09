Émigré en séjour à Dakar, marié et père d’un enfant : Ce qu’il faut savoir sur l’homme tué à Ouakam par un agresseur

Les habitants de la Cité Avion de Ouakam sont dans la tristesse et la consternation.



En effet,un homme a été poignardé à mort vers 03 heures du matin samedi à l'arrêt des cars rapides par un jeune garçon. Le meurtrier qui a pris la fuite, est activement recherché par la gendarmerie de Ouakam.



Selon des témoignages recueillis chez la famille de la victime, l'homme résidait à l’étranger et était venu au Sénégal pour un séjour au sein de sa famille.



D'après toujours les témoignages, il est marié et laisse derrière lui un enfant qui vit à l'extérieur.



La famille a déploré l'insécurité qui sévit Ouakam notamment à la cité Avion. Elle sollicite le renforcement des patrouilles de la gendarmerie dans cette zone.



Elle réclame l'application de la justice dans sa plus grande rigueur contre le meurtrier.