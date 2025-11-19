En attendant la rencontre annoncée avec le Pm, Ousmane Sonko, les étudiants suspendent leur révolte grâce à la médiation du commissaire Sow

André Gromolard, auteur de nombreux ouvrages a publié un texte sur l’Écoute. Il a écrit qu’écouter, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se définit lui-même sans se substituer à lui pour dire ce qu’il doit être. (…) C’est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l’autre son espace et le temps de trouver la voie qui est la sienne ».



Ces quelques lignes expriment la nécessité absolue d’ écouter avec tous ses sens, d’être totalement présent à l’autreafin d’explorer au-delà des apparences, du langage non verbal et des mots, le vrai sens de la communication et ainsi, d’être pleinement attentif, respectueux et bienveillant. Doté d’un sens d’écoute, mais aussi et surtout d’un calme olympien, le commissaire Sow, patron du poste de police du Point E, a, pourrait-on dire fait sienne les écrits de Gromolard.



L’image virale de son face à face avec les étudiants protestataires est assez révélatrice. Le limier a été réceptif, attentif aux messages et aux sollicitations de ses interlocuteurs, c’est-à-dire les étudiants, non sans considérer les idées de leur porte-parole sans à priori afin de cerner son message dans sa globalité.



Quoi qu’envahi depuis 48 heures par l’agitation des contestataires, l’officier de police a réussi à calmer leurs ardeurs.



En effet, depuis qu’il leur a parlé, les étudiants, qui réclament le paiement intégral de leurs bourses, ont suspendu leur mouvement d’humeur en attendant leur rencontre annoncée avec le chef du gouvernement.



Chapeau bas commissaire !