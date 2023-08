En moins de 48 heures, le navire Ocean Viking a porté assistance à 623 migrants en mer Méditerranée

L’Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 623 personnes en détresse en moins de deux jours. Ses équipes de secours, qui travaillent également avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont réalisé onze sauvetages au sud-ouest de l’île italienne de Lampedusa.



462 adultes et 161 enfants venant du Soudan, de la Guinée Conakry, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Bangladesh se trouvaient sur les embarcations. Ils seront pris en charge par les autorités italiennes lors de leur débarquement prévu au port de Civitavecchia.



La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'agence onusienne estime que depuis début 2023, 1 848 migrants y ont disparu contre 1 417 sur toute l'année 2022.