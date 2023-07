En plus d'appauvrir le Sénégal, les impérialistes nous bastonnent avec nos FDS à Kedougou.

C'est 19200 kg d'or qui ont été extraits en 2022 de la région de Kedougou, de quoi lever 6000 milliards de francs sur le marché financier international.

C'est à dire plus que le budget du Sénégal. Pourtant la pauvreté dans cette partie du pays est tout simplement indescriptible.

Ce vendredi matin les villageois de Tomboronkoto ont refusé l'accès du village aux ingénieurs de la société PMC pour des opérations de sondages.

Résultat : les grenades lancées par les gendarmes ont brûlés 12 cases appartenant à 7 familles, 15 personnes ont été interpellées. Bilan provisoire.

L'année dernière c'était la même situation à Mako, aucun engagement n'a été respecté jusque là.

Il est grand temps que nos richesses profitent aux sénégalais. Les impérialistes ne peuvent pas continuer à accaparer nos ressources naturelles et des autorités complices ordonnent aux FDS de nous bastonner en plus

Tout ceci pour qu'on les laisse faire.

Le Sénégal et ses richesses aux sénégalais d'abord.



Bougane Gueye

Président du Mouvement Gueum Sa Bopp