Enfin, Youssou Ndour et Elhaj Ndiaye fument le calumet de la paix ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

L'image parvenue à la rédaction de dakarposte, assez révélatrice, immortalisée dans les locaux de la 2STV, mettra, à n'en point douter du baume dans le coeur de beaucoup de Sénégalais.



L'amitié entre ces deux capitaines d'industries (Youssou Ndour et Elhaj Ndiaye), qui ne sont plus à présenter, a autant fasciné que leur rupture inattendue ou pressentie.



Leur mésentente a, en tous les cas, marqué durablement le paysage médiatique et les esprits.



Comme toute chose a une fin, "You" et Elhaj Ndiaye se sont réconciliés mettant fin à une querelle amère de plusieurs années.



All's well That ends well (Tout est bien qui finit bien), serait-on tenté de dire!







njaydakarposte@gmail.com