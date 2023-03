Entretien avec Ndeye Yande Gningue Présidente de l’Association Sénégalaise de sante Communautaire pour l’Alerte et la Prevention

1. Présentez-vous s’il vous plait

Bonjour, je m’appelle Mme Seck née Ndeye Yande Gningue présidente de l’Association Sénégalaise de sante Communautaire pour l’Alerte et la Prevention avec comme qualification travailleuse spécialisée en santé communautaire compétente dans les domaines suivants :

- Planification stratégique et opérationnelle des projets et programmes

- Management et Gestion de projet/ structure

- Santé communautaire

- Santé publique

- Communication/IEC/CCC

- Epidémiologie/Biostatistique

- Participation communautaire et engagement

- Nutrition

- Genre et droits de l’homme

- Reporting

- Supervision

Je suis titulaire d’un Master professionnel en santé communautaire option nutrition à l’Université Alioune Diop de Bambey, UFR Santé et Développement Durable (UADB), Diplôme de Licence Professionnelle en Santé Communautaire à l’Université Alioune Diop de Bambey, UFR Santé et Développement Durable (UADB) et un Baccalauréat série l2.



En parallèle j’ai fait d’autres formations ;

- Analyse Genre et Droits Humain pour les Elections législatives avec la Plateforme de veille Femmes pour la Paix et la Sécurité ETU JAMM et le Haut-Commissariat des Nation-Unies aux Droit de l’Homme et le Centre panafricain.

- Techniques de veille, d’observation et de monitoring sensible au genre et aux droits humains

- Transformation et Conservation des céréales locales du 03 au 07 octobre 2016

- Technique de Transformation et de valorisation des produits de l’élevage/lait-fromage

- Promotion de la sante dans la quatrième université de Dakar en promotion de la sante

- Plaidoyer pour la promotion de la santé et des droits sexuels et de la procréation

J’ai une expérience avérée ;

Présidente de l’Association Sénégalaise de Sante Communautaire pour l’Alerte et la Prevention (A2SCAP). Personne morale, à ce titre je dispose de tous les pouvoirs attaches à cette fonction et répond personnellement du patrimoine, du fonctionnement et des résultats de l’association. La Présidente dont la voix est prépondérante, veille au respect des statuts et du règlement intérieur ainsi qu’aux orientations et décisions de l’assemblée générale et du comité directeur. J’ordonne toutes les dépenses, préside les réunions et représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Juillet 2022 Lancement du projet de l A2SCAP sur l’hygiène menstruelle au CEM Keur Massar village

Du 11Octobre20 novembre 2022 en tant que présidente l’A2SCAP j’ai signé d’une convention avec le District sanitaire de Guédiawaye ; pour Exécution d’une partie des activités de vaccination ANTI HPV dans la zone de responsabilité du poste de sante Hamo tefess.

De 2019 à 2022, observatrice de la Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité au Sénégal /Guédiawaye/aux Elections législatives comme locales pour évaluer un éventail d’aspects du processus électoral si des données pertinentes sont effectivement disponibles. Equipés de données électorales ouvertes, l’observateur peut mieux promouvoir la confiance dans le processus, prévenir la fraude, fournir une évaluation précise de l’élection ou atteindre d’autres objectifs. Contribuer de manière significative à la promotion de la confiance du public dans une élection et à apaiser les tensions dans la période post-électorale

Juin-Sept 2020 superviseur Médecin Sans Frontières International/ programme de lutte contre la pandémie de Covid-19/ DS de Guédiawaye.

Juin 2016- Mai 2019 Assistante Programme chez l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest avec comme taches.

2. Vous êtes à la tête de l’Association A2SCAP, pouvez-vous présenter l’Association ?

Oui, l’A2SCAP est une Association Sénégalaise de Sante Communautaire pour l’Alerte et la Prevention, elle promeut la sante en mettant en exergue le fait que les communautés doivent prendre en charge leur propre sante c’est dire la sante par et pour les communautés.

Le nom s’explique par la compétence des membres de l’Association qui ont le diplôme, une expérience dans le domaine et qui veulent contribuer à la prise de conscience des communautés dans la prise en charge de leurs problèmes de santé.

Les objectifs de l’A2SCAP sont ;

1. Unir les membres animés d’un même idéal et créer entre eux des liens d’entente et solidarités.

2. Informer, Eduquer et Communiquer pour le changement de comportement dans le but d’améliorer la sante des communautés.

3. Appuyer les communautés dans la prise en charge de leurs problèmes de santé.

4. Favoriser la sante de la reproduction, la sante mère-enfants et la sante de la reproduction.

5. Lutter contre les maladies émergentes, chronique non transmissibles et les maladies tropicales négligées.

La création de l’A2SCAP est de contribuer à l’atténuation des problèmes de santé.

3. Quels sont vos domaines d’intervention ?

Nos domaines d’interventions sont la sensibilisation par la Communication pour le Changement de Comportement, la sante de la reproduction, la promotion de la sante et la lutte contre les maladies émergentes.

4. Depuis la création de l’association qu’est ce que vous avez fait ?

Depuis sa création en Mai 2022, au courant de ce mois de Mai l’A2SCAP a procédé au lancement du projet sur l’hygiène menstruelle au CME Keur Massar Village. Une sensibilisation sur la sante de la reproduction et une distribution gratuite de serviettes hygiéniques aux élèves s’est faite durant le lancement.

De Octobre a novembre 2022 en partenariat avec le district sanitaire de Guédiawaye, l’A2SCAP a exécuté une partie des activités de vaccination ANTIHPV. L’association a travailler avec les acteurs communautaires de bases, les directeurs d’écoles etc. pour vacciner 181 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.

5. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagne dans cette lutte ?

L’A2SCAP depuis sa création a noue des partenariats avec ; le Ministère de la sante d’ailleurs un agrément est en cours de délibération pour l’Association. Spécifiquement avec la Direction de la Maladie, la Cellule Sante Communautaire, la Direction de la Sante Mère-enfants, le Programme Paludisme, le Programme Tuberculose et le SENIEPS.

Une convention de partenariat a été signe avec l’entreprise APIAFRIQUE qui fabrique des serviettes hygiéniques réutilisables et la sensibilisation sur la sante de la reproduction avec sa rubrique WEER Bi.

Et aussi avec le consortium de jeunesse a Wakhinane et l’Association HIP HOP présidé par Malal Talla

6. Les perspectives de l’association

Déjà atteindre nos objectifs pour le projet sur l’hygiène menstruel, instaurer des boutiques de sante de la reproduction dans tout le Sénégal a l’image des boutiques de droit pour faire face a la problématique. Changer le comportement des Sénégalais pour réduire la prévalence des maladies émergentes.

7. Quel est votre dernier mot ?

L’A2SCAP lance un appel aux organisations de femmes tel que ONU FEMME, AFAO, le Ministère de la femme, les organismes et bonnes volontés sensible à notre cause.