Escroquerie : Devant procurer à des candidats au voyage un visa pour l'Angleterre, le commerçant les conduits au Ghana et leur délivre de faux visas

Pour faciliter leur voyage, Mohamed T., Humberto U. G., Souleymane S. et Lassana C. ont pris l'attache d'un commerçant du nom de Mouhamadou S. C. qui était chargé de leur faciliter l'obtention de visas à partir du Ghana où il avait un collaborateur travaillant au consulat d'Angleterre.

Sur la foi de cette assurance, le prévenu a reçu un montant de 3 millions de francs de Lassana C. Et, pour ferrer les autres, il leur a fait croire que dernier est arrivé en Angleterre alors que ce dernier se trouvait au Ghana. Une ruse qui a poussé Mohamed T., Humberto U. G. et Souleymane S. à débourser 4 millions de francs chacun pour partir au Ghana afin que le complice de Mohamed S. Cissé leur délivre des visas, qui s'avéreront faux.

Se sentant escroquées, les victimes vont retourner au Sénégal pour porter plainte. L'issue de cette plainte a permis de mettre la main sur le prévenu Mohamed S. C.

Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Mohamed S.C a nié les faits qui lui sont reprochés. Domicilié à la Sicap rue 10, le mis en cause a avoué avoir encaissé les 15 millions de francs Cfa des plaignants. Mais d'après ses allégations, il a versé ses dits montants à son collaborateur qui se trouve au Ghana.

Interrogé sur les faits, Mohamed T. a fait savoir qu'il a connu le sieur Cissé par le biais de sa tante. "Il a organisé notre voyage au Ghana. Une fois à l'aéroport, on a été accueilli par des individus qui nous ont logés dans un hôtel. Par la suite, nous sommes partis ensemble dans un immeuble à neuf étages pour déposer nos demandes de visa. Nous avions des doutes, car là où ils nous ont accueillis, cela n'avait rien d'un consulat d'Angleterre. Mais nous l'avons su tardivement après qu'ils nous aient délivré de faux visas", déclare-t-il. Il ajoute, malgré cette situation, le prévenu n'a pas levé le petit doigt pour nous aider à revenir au Sénégal. "Nous avons souffert le martyre durant notre séjour au Ghana", regrette Mohamed T.



Lors de sa plaidoirie, Me Ibrahima Mbengue explique que le consulat de l'Angleterre se trouve au premier étage. Mais le complice du prévenu avait accueilli les plaignants au 9e étage. Il leur a délivré de faux visas. "Mes clients ont souffert au Ghana", fustige la robe noire qui demande la somme de 15 millions francs en guise de dommages et intérêts, après avoir reçu un acompte de 4 millions francs.



Invité à faire ses réquisitions, le poursuivant estime que rien ne nous dit que le prévenu a transmis les 15 millions francs à son acolyte. Selon lui, le délit d'escroquerie est constant. Suffisant pour le représentant du ministère public de requérir deux ans, dont un an ferme avec une amende de 100.000 francs.





Prenant la parole, les avocats de la défense ont essayé de convaincre le Tribunal que leur client a agi de bonne foi. "Il a été lui-même berné. Il n'a jamais eu maille à partir avec la justice. C'est un commerçant respectable", a déclaré la défense qui plaide pour une peine de sursis à l'endroit du prévenu.



Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à six mois, dont trois ferme et alloué la somme de 13 millions de francs aux parties civiles...