Escroquerie : Me El Mamadou Ndiaye placé sous mandat de dépôt

Le maire de Thiaroye-Sur-Mer, Me El Mamadou Ndiaye, a passé ce jeudi sa première nuit en prison. Les Échos, qui donne l’information, indique que l’édile membre de Taxawu Sénégal a été placé sous mandat de dépôt au terme de son face-à-face avec les juges de la chambre d’accusation.



Me Ndiaye est poursuivi pour complicité d’escroquerie. Il est accusé d’avoir trempé dans l’affaire de la vente de faux baux pour un site situé au centre-ville. Le terrain aurait coûté 3 milliards 300 millions de francs CFA. Les fonds auraient transité entre les ains de l’avocat.



Me El Mamadou Ndiaye a contesté les faits qui lui sont reprochés, jurant n’avoir touché dans cette affaire que ses honoraires. «Sûrement, ses avocats vont faire des pieds et des mains pour que son audition au fond se passe dans les plus brefs délais, afin qu’ils puissent demander la liberté provisoire, en espérant que la chambre d’accusation va les entendre», parie Les Échos.