Escroquerie portant sur plus d’1/2 milliard FCFA : Une célèbre notaire devant la chambre correctionnelle

L’année dernière, la notaire Aissatou Guèye Diagne a été trainée en justice par Ibrahima Sylla, un Sénégalais résidant en Allemagne, pour avoir falsifié un acte de vente avec la falsification du directeur des Impôts et domaine.



La notaire Aissatou Guèye Diagne est encore citée à comparaître aujourd’hui devant la première Chambre correctionnelle pour des faits d’abus de confiance. Idem pour le fiscaliste Mansour Ndiaye. Ils sont tous les deux poursuivis par Alpha Amadou Diallo, un administrateur de société d’origine guinéenne, qui les accuse de l’avoir grugé de plus de 700 millions FCFA.



Selon Alpha Amadou Diallo, il a été roulé dans la farine dans l’achat d’un terrain. Ainsi il a dégagé 772.500.000 francs sans recevoir une parcelle de terre. C’est, selon lui, Mansour Ndiaye qui est à l’origine de tout. Le fiscaliste est accusé d’avoir prétendu être propriétaire d’une parcelle de terrain nu sise à Almadies Zone 13, d’une superficie de 1.244m2 formant le lot n°35 à détacher du droit au bail sur le titre foncier n°5.953/NGA appartenant à l’Etat du Sénégal, d’après Les Echos, repris par Senenews.



Les terrains proposés n’existaient pas dans le livre foncier



Mais, après plusieurs promesses et des rendez-vous de la notaire qui ne donnent rien, il décide de vérifier de lui-même au niveau des Conservations foncières de Ngor-Almadies et Grand Dakar. C’est alors qu’il s’est rendu compte qu’il a été roulé dans la farine, car il a appris que les deux terrains proposés n’existaient pas au livre foncier.



Le plaignant avait saisi le président de la Chambre des notaires, mais également le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il sollicite ainsi le remboursement de 672 millions de francs en plus des dommages et intérêts. Car, à l’en croire, toujours, Aïssatou Guèye Diagne lui a fait une proposition de règlement qu’elle n’a jamais respectée. Pour sa part, la notaire a déposé une plainte à l’encontre de Mansour Ndiaye pour les délits de faux et usage de faux et escroquerie.



































































leral