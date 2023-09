ls ont dit le candidat de la continuité. Ce sera pour la poursuite de leur nébuleux slogan d’un Plan Sénégal émergent. Une formule creuse qui ne veut d’ailleurs rien dire. Rien ! La plus grosse escroquerie de ces douze dernières années. D’ailleurs rien de ce qu’il nous promettait en 2012, encore moins lors de son discours d’investiture ne s’est concrétisé après 12 ans de règlement de comptes au pouvoir. La gestion qu’il voulait sobre et vertueuse est devenue calamiteuse.





La règle de la patrie avant le parti s’est muée en l’accaparement des richesses par un clan de voraces. Visez toutes les nominations depuis 2012. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Un jeu de chaises musicales parfaitement exécuté. Ceux qui ne pensent pas comme eux sont châtiés. A ceux du clan, rien ne peut leur arriver. Vous pensez que la Justice joue son rôle ?



Détrompez vous, on lui souffle à l’oreille et elle exécute. On n’est pas loin de la forfaiture comme l’acte de radiation des listes électorales de leur principal opposant ou encore d’une contumace dont celui qui représente la Justice fait sa propre interprétation qui a force de loi. Et tant pis si l’essentiel des sommités de la science juridique soutient un avis contraire au sien. Il faudra à ce ni- veau que les sept « Sages » choisis par le Chef et l’ex-président de l’Assemblée nationale selon des critères qui leur sont propres ! fassent preuve, pour une fois, d’un grand discernement.





Et, surtout, de sagesse ! Sur leurs épaules pèse la stabilité d’un pays. Il leur faudra une grande responsabilité morale face à l’Histoire. Dire le droit et non pas interpréter les désidérata politiques de ceux qui les ont nommés à leurs juteuses fonctions. Et encore, si on est en droit de permettre à de grands prédateurs reconnus comme tels par la justice de revenir dans la course pour la présidentielle, rien ne devrait s’opposer à ce qu’un opposant dont la condamnation n’est pas définitive de s’aligner sur la ligne de départ le 25 février prochain.



Les plus de mille jeunes gens qui croupissent dans nos prisons doivent sortir pour céder la place aux grands criminels de notre économie. On attend du Procureur, si prompt à envoyer des opposants et activistes en prison, qu’il fasse la même célérité pour toutes ces personnes qui ont dépecé notre économie à travers le fonds Covid-19 !









