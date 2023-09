Est du Pays : Le ministre Sidiki Kaba balise le chemin à Amadou BA

Le délégué interrégional (Tambacounda-Kédougou) de la coalition Benno Bokk Yakaar a accordé une audience au PCA de 2AS, ce 23 septembre 2023, après le grand meeting, du 21 septembre 2023. Le mot d’ordre était : « rester ensemble pour une large victoire de Benno aux prochaines élections« .



Lors de cette « importante audience » où ont participé plus de 100 personnes, le PCA de l’AIBD, Ibra Ndiaye a fait une démonstration de force « avec la mobilisation des notables, des jeunes des femmes du département de Tambacounda». Me KABA est accompagné dans ce chantier par les responsables Bby des sept (7) départements de ces deux régions : Bakel, Koumpentoum, Goudiry, Tamba, Salémata, Saraya et Kédougou pour faire triompher le candidat AMADOU BA lors des prochaines élections présidentielles. Aujourd’hui, souligne le communiqué parvenu à Dakarposte, c’est plus 160 maires-adjoints, tous les parlementaires et les cadres nommés de ces deux régions qui sont derrière le Délégué interrégional Me SIDIKI KABA.



Lors de son grand meeting du 21 septembre, souligne la même source, tous ont pris la parole pour s’engager a soutenir cette candidature de Amadou Ba. Me SIDIKI KABA, « en homme expérimenté et conscient des enjeux, a beaucoup insisté sur trois points : ‘Un appel aux militants de Benno Book Yaakar à adhérer au choix du Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, un appel à l’unité et à la paix, de tous les responsables de Benno Bokk Yaakar afin que chaque responsable gagne chez lui’…» .



« Tous les responsables qui ont pris la parole, ont abondé dans le même sens et ont réaffirmé leur fidélité, leur loyauté et leur soutien à Me SIDIKI KABA, dans son combat quotidien qui reste et demeure, le développement économique et social du Sénégal Oriental avec Macky Sall« , conclut la note.