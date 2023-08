États-Unis: inculpé en Géorgie, Trump confirme son absence du premier débat des primaires républicaines

Ce n’est une surprise pour personne, les partisans de Donald Trump sont prêts à tout pour défendre leur champion, victime, à leurs yeux, d’un complot politique. Depuis l’inculpation de l’ancien président par un grand jury de Géorgie, la procureure chargée de cette affaire, ainsi que les membres du jury reçoivent des menaces et des insultes. Au point où le bureau du shérif et le FBI ont ouvert une enquête et renforcé la sécurité autour des employés du tribunal.



Au même moment, les avocats de Donald Trump tentent de transférer cette affaire à un tribunal fédéral rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Si leur demande est validée et si Donald Trump est, au final, condamné, il pourra, en théorie, s’il est élu président, trouver un moyen de s’en sortir. Mais les chances d’un tel scénario semblent limitées selon les experts. Cette procédure va probablement retarder la tenue d’un procès en Géorgie. Jouer la montre, la tactique assumée du camp Trump pour éviter des procès avant la présidentielle.



L'ancien président américain Donald Trump a également confirmé dimanche 20 août qu'il ne participera pas aux débats des primaires du Parti républicain, dont le premier a lieu mercredi: « Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie, j'ai exercé, avec l'indépendance énergétique, des frontières et une armée fortes, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'Histoire, et bien d'autres choses encore », a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.



Cinq mois avant le début des primaires, qui désigneront le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024, Donald Trump bénéficie d'un soutien de sa base plus fort que jamais.