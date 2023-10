États-Unis: l'auteur présumé de la tuerie dans le Maine retrouvé mort

Robert Card n’est plus une menace. Son corps a été retrouvé peu avant 20h locales dans une zone boisée de la ville de Lisbon, dans le Maine. Il s’est apparemment donné la mort avec une arme à feu, non loin de l’endroit où son véhicule, un SUV blanc, avait été retrouvé ; pas très loin non plus d’une déchetterie où il avait travaillé et dont il avait été renvoyé récemment. Ses collègues de travail avaient noté son changement de comportement depuis les problèmes de santé mentale pour lesquels il avait été soigné l’été dernier alors qu’il disait entendre des voix.



Une tuerie de masse de plus...



Les sourires sur les visages des officiels et des policiers au moment de l’annonce traduisent leur soulagement. Des centaines de membres des forces de l’ordre locales et fédérales ont participé à la traque. Tous insistent désormais sur le travail de deuil qui s’annonce pour les habitants de la petite ville de Lewiston où ont eu lieu les fusillades mercredi.







Dans la journée, les 18 victimes tuées par Robert Card dans un bowling et un restaurant avaient été identifiées. Parmi elles, un homme et son fils adolescent de 14 ans, un couple de septuagénaires ou encore quatre personnes sourdes qui s’étaient retrouvées pour la soirée. Cette tuerie de masse est la plus meurtrière cette année aux États-Unis, mais pas la première et sans doute pas la dernière.

















































































Rfi