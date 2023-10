États-Unis: la paralysie de l'administration fédérale évitée in extremis

Le vote a été accueilli par des applaudissements à la Chambre des Représentants. Contre toute attente, républicains et démocrates ont voté ensemble pour une mesure d’urgence qui permet d’éviter le « shutdown » pour 45 jours.



Une avancée saluée par Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre : « Nous avons évité le ''shutdown'' voulu par les élus trumpistes et nous allons continuer à protéger les intérêts des Américains. »



L’adoption de ce texte a en effet eu lieu sans les élus ultra-conservateurs du parti républicain qui bloquent depuis des semaines toute tentative d’accord. Une poignée d’élus au pouvoir de nuisance important en raison de la courte majorité que détient leur parti à la Chambre des représentants.



Après le vote d’hier, ils sont sortis furieux contre Kevin McCarthy, le chef de la majorité républicaine qui a osé les contourner pour obtenir le soutien des démocrates. Kevin McCarthy s’est dit prêt si ces élus déposent une motion pour le faire tomber de son poste. « C’est normal de faire passer l’Amérique en priorité. C'est normal que républicains et démocrates s’unissent quand il le faut. Et si quelqu’un veut déposer une motion contre moi à cause de ça, très bien ! »



Le texte adopté ne prévoit pas d’aide à l’Ukraine, mais ce texte est seulement provisoire, le temps que les élus trouvent une solution pérenne. Il faudra à nouveau voter dans 45 jours pour éviter le « shutdown ». Le texte a également été voté par les sénateurs et devra désormais être signé par Joe Biden. Le président a appelé les élus Républicains à rétablir un financement pour l’Ukraine dans le prochain accord qui doit être voté dans six semaines.

























































































Rfi