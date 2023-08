Extorquée de 2 millions F CFA, obligée de coucher avec son maître chanteur : Le récit de deux années de mésaventure d’une commerçante

L'affaire émeut le quartier des Hlm de Touba. Une relation extraconjugale a volé en éclats avant d'atterrir sur la table du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.



Tout a commencé lorsque S.Béye a décidé de tromper ses épouses pour entretenir une relation amoureuse avec une commerçante mariée. Le couple vivait le parfait idylle jusqu'au jour où le maçon de 35 ans a filmé ses rapports sexuels avec la dame mariée M.S.



Contre toute attente, S.Béye a envoyé, 2 mois plus tard, la vidéo compromettante à la commerçante de 26 ans avant de lui réclamer de l'argent. Le maître-chanteur a menacé de divulguer la sextape sur les réseaux sociaux. Ayant peur de voir son ménage se briser, elle accepte de verser de l'argent à son amant.



Enhardi par la réussite de sa démarche, le maçon a poursuivi durant deux ans son stratagème obtenant faveurs sexuelles et argent. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, ils ont entretenu des rapports sexuels à plusieurs reprises.



La commerçante achetait même les habits de fête des deux épouses de son amant, notamment lors de la Tabaski.



La dame M.S a confié avoir remis plus de 2 millions F Cfa au maître-chanteur S.Béye, durant tout ce temps. Autre particularité : les deux protagonistes partagent le même quartier. Mais en deux, la victime n’a pipé mot de son calvaire à ses voisins, d'après nos sources proches du parquet.



"J'avais peur que mon époux sache mon histoire avec mon amant S.Béye", explique la commerçante visiblement traumatisée par cette rocambolesque affaire.



Lasse de subir les agissements délictuels de son voisin de quartier, la dame M.S s'est rendue au commissariat spécial de Touba pour se débarrasser de son bourreau. Elle a raconté le film de sa longue mésaventure aux hommes du commissaire Diégane Séne.



Arrêté puis interrogé sur procès-verbal, le polygame incriminé a reconnu sans ambages les faits. Ce père de famille avoue avoir immortalisé ses ébats sexuels avec sa voisine de quartier avant de lui réclamer de l'argent plus tard.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le mis en cause insultait la victime pour lui réclamer de l'argent. Les insoutenables messages vocaux ont été extraits de l'application WhatsApp de la commerçante, mis dans une clé USB puis transmis sur la table du procureur de Diourbel.



Au terme de l'enquête, S.Béye a été déféré pour extorsion de fonds, collecte illicite de données à caractère personnel, menaces de diffusion d'images à caractère pornographique, injures via un système informatique et chantage. Le maçon de 35 ans a été placé sous mandat de dépôt.























































