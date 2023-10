FRAPPE SUR UN HÔPITAL DE GAZA: LA TURQUIE DÉCRÈTE TROIS JOURS DE DEUIL NATIONAL

La Turquie a décrété mercredi trois jours de deuil national, au lendemain de la frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait de nombreux morts et dont Israël et les Palestiniens s'accusent mutuellement.



"Par respect pour les milliers de martyrs, dont la plupart sont des enfants et des civils innocents, trois jours de deuil national sont décrétés dans notre pays", a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter).