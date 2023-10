Fausses alertes à la bombe : les auteurs "seront retrouvés" et "punis"

Vols annulés ou déroutés, terminaux évacués, passagers bloqués: la plupart des grands aéroports français, à l'exception de Paris, ont été secoués mercredi par des menaces d'attentats ou des colis abandonnés, provoquant des heures de retard.

Après le musée du Louvre et le château de Versailles, ce dernier encore évacué mercredi, les alertes à la bombe se multiplient quelques jours après les attaques qui ont coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras et à deux Suédois à Bruxelles.

La France a aussi procédé à "183 arrestations" pour "actes antisémites" depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.



Dans des pays tels que l'Italie et l'Allemagne, des actes antisémites ont également été perpétrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, une synagogue de Berlin a été attaquée à l'aide de cocktails Molotov. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts, mais les autorités sont consternées.

Tout comme le rabbin Shlomo Afanasev : "deux cocktails Molotov ont été lancés sur le bâtiment, vers quatre heures du matin. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Les bouteilles n'ont apparemment pas atteint le bâtiment. Elles sont tombées dans la rue."

Allemagne, Italie, Belgique, France... De nombreux pays européens ont donc renforcé leur sécurité. Le ministre français de la Justice, a averti que "les petits guignols" auteurs de fausses alertes, notamment à la bombe, seraient "retrouvés" et "punis".

Les autorités rappellent que la diffusion de fausses informations est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une lourde amende.