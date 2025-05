Filière coton : Le Sénégal vise une production record de 25 000 tonnes en 2025

Le Sénégal ambitionne de porter sa production de coton graine à 25 000 tonnes en 2025, contre 15 508 tonnes récoltées en 2024, a annoncé Papa Fata Ndiaye, directeur général de la Sodefitex, en marge des 21ᵉ Journées annuelles de l’Association cotonnière africaine (Aca), prévues du 15 au 17 mai à Dakar.



Ce cap s’inscrit dans une trajectoire de relance durable visant à atteindre les 100 000 tonnes à l’horizon 2029, a précisé M. Ndiaye, qui voit dans cet objectif une stratégie de repositionnement du coton comme pilier de l’économie nationale.



Placée sous le thème « Renforcer la compétitivité des filières cotonnières africaines : innovation, durabilité et croissance partagée », la rencontre de Dakar réunit les acteurs majeurs du secteur pour repenser l’avenir du coton en Afrique. Créée en 2002, l’Aca œuvre à défendre les intérêts des producteurs africains face aux déséquilibres du commerce international, notamment les subventions agricoles dans les pays développés.



Malgré une réduction des superficies cultivées, le Sénégal a enregistré une hausse de 20 % de sa production en un an. Une performance que la Sodefitex qualifie de « remarquable », fruit d’une relance maîtrisée et inclusive.



Au-delà des volumes, la transformation locale du coton apparaît comme un défi prioritaire. Papa Fata Ndiaye appelle à développer les capacités industrielles nationales pour accroître la valeur ajoutée, renforcer la souveraineté économique et créer des emplois durables.





































Le Soleil