Finale Coupe de la Ligue sénégalaise de football: Teungueth Fc-Stade de Mbour ce samedi à Thiès

Les deux équipes se connaissent bien sur l’échiquier national et se retrouvent au terme d’une saison mouvementée. Les Mbourois qui étaient en danger de relégation n’ont dû leur salut qu’à une victoire précieuse sur leur adversaire du jour lors de la 25e et avant dernière journée du championnat de Ligue professionnelle. Egalement qualifiés pour la finale de la Coupe du Sénégal où ils affronteront le Jaraaf de Dakar, les Mbourois ont toutefois vécu une saison bien mouvementée. Mais ils s’en étaient bien sortis finalement et préparent sereinement cette première finale avant celle de samedi prochain contre le Jaraaf. Belle retrouvaille avec Teungueth Fc, le club de Rufisque dirigé actuellement par Cheikh Guèye et qui avait en charge l’équipe mbouroise l’année dernière. Conduite par son jeune attaquant, Bayron Malick Sagna, transfuge de Teungueth FC, l’équipe de Mbour ambitionne ainsi de décrocher le premier trophée qui pourrait la booster avant celle de la coupe du Sénégal. Même si en face, c’est Teungueth Fc qui cherche jusqu’ici à inscrire son nom sur le socle de ce trophée. C’est peut-être une des raisons qui ont poussé les dirigeants Rufisquois à faire appel au talent de Cheikh Guèye qui vient du club de la Petite Côte. Mais cela serait-il suffisant pour venir à bout du Stade de Mbour ? La réponse ce soir à l’issue du match au stade Lat Dior de Thiès.

























































