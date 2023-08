Fondation de la Première Dame : Servir le Sénégal dissoute

Chez les Sall, on se prépare à l’après-pouvoir. La décision du Président Macky Sall de ne pas présenter une troisième candidature à la Présidentielle de 2024 entraîne plusieurs conséquences. La première : le 11 août dernier, la Première Dame a réuni les administrateurs de Servir le Sénégal pour annoncer sa dissolution. Evidem­ment, c’est la fin logique de l’existence de cette fondation créée en même temps que l’accession de Macky Sall au pouvoir. Elle l’aidait dans les actions humanitaires durant ses deux mandats présidentiels : promotion économique et sociale des Sénégalais, soutien médical, renforcement des équipements des établissements hospitaliers ou sanitaires pour un meilleur accès aux soins, accès à l’eau potable, construction, rénovation et entretien des lieux de culte et des écoles. «La création de la Fondation Servir le Sénégal s’explique par une ambition simple : améliorer le quotidien de mes compatriotes les plus défavorisés», explique Mme Marème Faye Sall dans la lettre de mission de la structure.

Après 12 ans d’existence, c’est la fin de mission de la Fss de Marème Faye Sall, qui a été au cœur du régime Sall en assumant cette mission sociale et humanitaire. Ils ont la même durée de vie. C’est le destin des fondations des différentes premières dames, qui disparaissent en même temps que la chute de leurs maris. La Fondation Solidarité et Partage de Mme Elizabeth Diouf, qui a érigé des dispensaires à Dakar et offert des moulins à des groupements féminins à l’époque, n’a pas survécu à la défaite de Diouf. Alors que Mme Viviane Wade était concentrée sur la promotion de l’éducation et de la santé. Sa réalisation la plus éloquente était l’érection de l’hôpital de Ninéfécha, à une quarantaine de kilomètres de la commune de Kédougou. Il fut inauguré le 6 novembre 2002. Portée par les rêves de grandeur de son mari, Viviane Wade avait installé cette infrastructure de dernière génération au cœur de la campagne kédovienne. Après la défaite de Me Abdoulaye Wade en 2012, il n’en restait que le nom, des habitations vétustes, des véhicules en panne, un personnel sanitaire réduit à néant.

Aujourd’hui, les contextes ne sont pas les mêmes. Pour la Fondation Servir le Sénégal, dirigée avec un Conseil d’administration composé de compétences «bénévoles», c’est une auto-dissolution logique. Elle coïncide avec la fin du régime de Macky Sall, qui va donner les clés de la Présidence à son successeur le 2 avril 2024.















































Le Quotidien