Fonds Covid-19 : Deux Dages déchargés, un masque vendu à 2800 fcfa

Si des Directeurs de l’Administration générale et de l’Equipement comme celui du département des Sports ont été changés par les enquêtes, d’autres tirent leur épingle du jeu. Selon le Journal Libération c’est le cas de Léonce Nzally qui était à l’époque Dage du ministère de la Culture et de la Communication.



L’enquête a conclu que les fonds alloués au ministère de la Culture et de la Communication ont été bien distribués aux sous-comités conformément aux cahiers de charges. L’absence de justificatifs notée par la cour decoule d’un retard dans la transmission imputable au sous-comité Omarts et Resus, d’après les policiers.



Pour le ministère de la Jeunesse, le Dage, Mamadou Sène, produit des pièces justificatifs concernant des dépenses de 41,217 millions de FCFA indexées à par la cour des comptes.



Un masque vendu à 2874 F CFA.



C’est la surprenante découverte des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) suite au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19, souffle Libération dans sa parution de ce lundi 16 octobre.



Actionnés par le procureur de la République, les limiers se sont intéressés à plusieurs sociétés dont Csh Garments, souligne le journal. Celui-ci rapporte que ladite société s’est vu attribuer un marché de 1,394 milliard de francs CFA pour 485 000 masques. En termes clairs, un masque était vendu à 2874 F CFA, estime Libération.



Le journal informe que le directeur des ressources humaines de la société, M. A. Sarr, a été entendu. Face aux enquêteurs, il a révélé que les dirigeants de Csh Garments, de nationalité chinoise, ont «quitté le territoire national, après l’octroi du marché, sans l’aviser».





































rewmi