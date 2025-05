Fonds Covid-19 : Moustapha Diop envoyé en prison pour détournement de 930 millions FCFA

L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 22 mai 2025, selon des informations exclusives de Seneweb. Le maire de Louga a comparu devant la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice dans le cadre de la reddition des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 930 millions de FCFA, lié à un lot de masques dont il avait la charge pendant la pandémie.



Moustapha Diop rejoint en prison Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne directrice de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) de son ministère, inculpée pour les mêmes faits par le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar.





















































seneweb