Forum sur la paix: des chefs d’États africains réclament un «changement de paradigme» aux pays du Nord

Ce 10 novembre 2023 s’est ouvert la sixième édition du Forum de Paris sur la paix. Chefs d’Etats, de gouvernements, sociétés civiles, entreprises privées, institutions financières sont au Palais Brongniart pour dialoguer, discuter, trouver de nouvelles formes de coopération, faire avancer des projets en faveur de la paix.



Ce vendredi matin s’est tenue une table ronde, suite au sommet sur le financement international de juin à Paris. Plusieurs chefs d’États africains étaient là et ils ont de nouveau appelé les pays occidentaux et les institutions internationales à passer à l’action.



Le président du Ghana a rappelé le dilemme dans lequel se retrouvent les pays du continent. Les nations du Nord leur demandent de ne pas exploiter leur pétrole, leur gaz, leurs énergies fossiles, pour protéger l’environnement, alors que les pays riches, eux, l’ont fait et continuent de le faire, entraînant le dérèglement climatique. Pourtant, dit Nana Akufo-Addo, les pays africains ont besoin de ressources, besoin de se développer…





« La question cruciale, encore et toujours, c’est l’argent », insiste Nana Akufo-Addo



« La question cruciale, encore et toujours, c’est l’argent, l’accès à l’investissement », a déclaré le chef de l’État ghanéen, qui a plaidé pour une mobilisation du capital privé. « Il y a beaucoup plus d’argent là », a-t-il dit.



Nana Akufo-Addo a aussi demandé un changement d’état d’esprit des pays du Nord, une nouvelle mentalité, pour combler le fossé entre populations vivant dans un « super confort » et celles dans une « super pauvreté ».



Les Africains « ne demandent pas une révolution, mais une évolution », pour Macky Sall



Le président sénégalais a lui aussi demandé un « changement de paradigme ». Macky Sall a rappelé certaines avancées : la présence de l’Union africaine au G20, des réformes de la Banque mondiale et du FMI. « Donc, des progrès sont possibles », a indiqué le chef de l’État, qui arrive à la fin de son mandat.



Macky Sall a plaidé pour des réformes concrètes : que les institutions financières accordent des prêts plus longs, avec des taux d’intérêts plus bas, qu’on réforme aussi les crédits d’assurance trop élevés, et qu’on mette fin aux congés fiscaux abusifs – c’est-à-dire ces exonérations de taxes dont bénéficient certaines entreprises étrangères qui s’installent en Afrique. Bref pour le président sénégalais, les Africains « ne demandent pas une révolution, mais une évolution ».

































Rfi