France : Mauvaise nouvelle pour Kabirou Mbodje, accusé de viol par 8 femmes

Le fondateur de la société de transfert d'argent Wari, Kabirou Mbodje, demeure incarcéré à Paris à la suite de sa comparution devant la chambre de l’instruction mardi dernier. Selon les informations publiées par le journal Le Parisien, la justice a rejeté sa demande de mise en liberté, confirmant ainsi son maintien en cellule où il se trouve depuis près d'un an.



L'homme d'affaires sénégalais de 61 ans est visé par les accusations de huit femmes, notamment des employées de restauration et des escortes, qui dénoncent des faits de viols. Bien que le millionnaire nie catégoriquement ces allégations en invoquant une tentative d'extorsion de fonds, sa situation judiciaire s'est aggravée en raison de son comportement durant l'enquête, d'après Le Parisien.



La cour justifie ce maintien en détention par la révocation de son ancien contrôle judiciaire, motivée par des soupçons de pressions exercées par son entourage sur des témoins. L'avocat général a souligné que l'accusé aurait tenté d'utiliser sa fortune pour acheter le silence de certaines plaignantes. Enfin, les magistrats redoutent un risque de fuite vers le Sénégal ou la Suisse, estimant que l'ancien roi du transfert d'argent ne présente pas de garanties de représentation suffisantes face à la gravité des charges.