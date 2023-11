Fuite du bulletin médical de Sonko : 2 gradés de l’Administration pénitentiaire envoyés en prison

Du nouveau dans l'affaire de la divulgation du rapport médical du détenu Ousmane Sonko. Selon des sources de Seneweb, l’inspecteur I. S., Directeur des Affaires juridiques, de la Planification et des Statistiques, et l’adjudant I. N. ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck.



Ces deux gradés de l’Administration pénitentiaire vont passer leur première nuit en prison.



Pour rappel, ils avaient été arrêtés par la Dic pour violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.