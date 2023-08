Gabon: RFI et France 24 expriment leur incompréhension après la suspension provisoire de leur diffusion

Après la journée de vote au Gabon lors des élections générales du samedi 26 août 2023, les autorités gabonaises ont décidé de suspendre provisoirement la diffusion de RFI et France 24, médias du groupe France Médias Monde. La chaine de télévision publique gabonaise l'a annoncé samedi en citant la haute autorité de la communication. Dans un communiqué, le groupe France Médias Monde «regrette et s’étonne de cette suspension provisoire, sans fondement [...] qui prive les Gabonais de deux de leurs principales sources d’information fiables et indépendantes»































































































