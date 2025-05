Gabon: Sylvia et Noureddin Bongo seraient sortis de prison et assignés à résidence, selon plusieurs sources

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 11 Mai 2025 à 17:49 modifié le Dimanche 11 Mai 2025 - 18:38

Au Gabon, l’ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils, Noureddin Bongo, ne seraient plus en prison. Ils auraient quitté leur cellule et ont été assignés à résidence, à Libreville, selon des sources concordantes. Arrêtés dans la foulée du coup d’État militaire qui a entraîné la chute du régime d’Ali Bongo, Sylvia Bongo et Noureddin Bongo ont passé 19 mois en prison, sans avoir été jugés.



L’information, largement relayée sur les réseaux sociaux, est finalement confirmée par plusieurs sources judiciaires. La sortie de prison se serait faite en deux phases. D’abord, Sylvia Bongo aurait quitté sa cellule mardi 6 mai. Son fils Noureddin Bongo Valentin, vendredi 9 mai. Toujours selon ces sources, tous deux auraient rejoint la résidence de la Sablière, dans le nord de la capitale, où les attendait l’ancien président Ali Bongo.



L’ex-première dame et son fils ne sont pas pour autant totalement libres. Ils sont assignés à résidence. Ils doivent donc être toujours disponibles en cas de nécessité de la justice gabonaise.



« Cette évolution fait suite à un accord », soutient un proche du dossier qui ne donne aucun détail sur le contenu ou sur les signataires de cet accord.







Du côté du gouvernement, pas de déclaration : ni confirmation ni infirmation.



Sylvia Bongo et son fils avaient été arrêtés dès les premières heures du coup d’État du 30 août 2023 perpétré par leur ancien chef de Sécurité, Brice Clotaire Oligui Nguema. Plusieurs chefs d’accusation pèsent contre eux, dont le détournement de fonds publics et le blanchiment de capitaux.



Leurs avocats ont toujours dénoncé des conditions de détention particulièrement horribles à la prison centrale de Libreville.









































Rfi



ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"