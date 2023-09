Gabon, à la découverte de l’homme derrière les emblématiques photos du khalife

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 3 Septembre 2023 à 16:22

Son nom fait le tour du monde et pourtant l'homme passe inaperçu. Serigne Mountakha gabon Ndiaye est ce qu'on pourrait appelé le témoin ou celui qui immortalise depuis plusieurs années, les moindre mouvement de l'une ou la personnalité la plus importante du Sénégal. C'est le photographe attitré du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké et ses clichés valent de l'or. Il partage son histoire, son parcours et sa relation avec le Khalife dans un entretien exclusif accordé à iGFM