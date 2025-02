Gabon : boutiquier sénégalais tué, six personnes arrêtées

Bara Samb a été tué dans son épicerie lors d'un cambriolage au Gabon. Celui-ci a eu lieu, rembobine Les Échos, dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 février, à Popa, un hameau de la zone aurifère de Ndangui. Déroulant leur plan, avance le journal, les malfaiteurs ont commencé «par éteindre le groupe électrogène», obligeant le commerçant «à sortir» pour vérifier l'origine de la panne. Aux aguets, les assaillants n'avaient plus qu'à «le neutraliser», le «plaquant violemment au sol».



Les choses tournent mal. Le Sénégalais, «ligoté et étranglé par un des malfrats», n'a pas survécu à l'attaque, rapporte le journal. Qui indique que cela n'a pas empêché les cambrioleurs de vider la caisse, contenant 250 000 F Cfa. «Un butin qu'ils se sont partagés dans le hangar servant d'abri à un des membres du gang».



Mais l'enquête ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndangui a abouti à l'arrestation de C. I. Mayabamono et sa bande. Ces derniers, au nombre de six, sont passés aux aveux. Déférés devant le Parquet de Koula Mountou, ils ont été inculpés pour meurtre et envoyés en prison, signale Les Échos.































































Seneweb