Gabon: l'ancien ministre des Eaux et Forêts Lee White a été interpellé

L’interpellation de Lee White a été confirmée par une source judiciaire et le Syndicat national des professionnels des eaux et des forêts (Synapef). L’ex-ministre a été interpellé par les éléments de la Direction générale des recherches. Une autre source a précisé qu'il a été convoqué pour enquête avant d'être relâché en fin d’après-midi ce lundi.



Lee White, très proche de l’ex-président Ali Bongo, doit répondre des accusations de complicité de bradage des forêts. Selon le Synapef, il aurait attribué deux permis dont l’un sur une superficie de 57 000 hectares et 97 000 hectares pour le second alors que le plafond d’un permis est de 50 000 hectares selon le Code forestier gabonais. Le ministre serait aussi poursuivi pour détournement de fonds.





Il n’est pas l’unique ministre d’Ali Bongo inquiété depuis la prise du pouvoir par l’armée le 30 août dernier. L’ex-ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, et son ancien collègue des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, ont été présentés vendredi au parquet.