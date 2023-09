Gabon : le Président de la Transition Brice Oligui Nguema a prêté serment ce 04 septembre 2023

« Je jure de préserver en toute fidélité le régime publicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de ;’unité nationale, je le jure », a juré le général Brice Oligui Nguema devant la charte sous les ovations nourries des hommes politiques de tout bord venu nombreux.



Pour la cour constitutionnelle qui a reçu le serment, a indiqué que « La cour constitutionnelle vous donne acte de votre serment et vous renvoi à l’exercice de vos fonctions, vous adresse ses chaleureuses et vives félicitations ».



A l’issue de cette prestation de serment, le général Brice Oligui Nguema, vêtu de sa tenue d’apparat qui a reçu tous les attributs du Président de la République, notamment, a, appelé tout le peuple gabonais à l’accompagner dans ce challenge.



























































































Gabonactu