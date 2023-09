Gabon : les membres du gouvernement appelés à mettre en place des mécanismes innovants dans leurs ministères

C’est ce qui ressort de la série d’échanges entre le président de la transition et les nouveaux ministres lors d’une rencontre au palais du Renouveau lundi 25 septembre 2023.

L’objectif des rencontres entre le président de la transition Oligui Nguema et certains membres du gouvernement reçus tour à tour ce lundi 25 septembre 2023, était de faire le point de la situation sur des grands dossiers prioritaires de chaque département ministériel. Apprend-on à travers un post publié sur la page facebook de la présidence gabonaise.

En effet, le président de la transition le Général Oligui Nguema a tout d’abord reçu Solange Marthe Guiakie et Patricia Djipano épouse Mouloungui, respectivement ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage et ministre du Commerce, des PME/PMI chargé des Activités Génératrices de Revenus.

Ensuite, le chef de l’Etat a rencontré le Professeur Adrien Mougougou, ministre de la Santé et des Affaires Sociales, venu faire l’état des lieux dudit ministère d’une part et recevoir des orientations en vue de mener à bien les missions qui lui sont assignées d’autre part.

Les échanges entre le Président de la Transition et le ministre ont essentiellement été axés sur les questions de santé et du social.

Et enfin le ministre du pétrole et du Gaz Monsieur Marcel Abeke, avec qui ils ont échangé sur un point de situation sur les dossiers prioritaires du département ministériel dont il a la charge. Après les avoir écouter, le chef de l’Etat les a exhorter à mettre en place des mécanismes innovants qui permettront de faciliter le processus de transition au sein de leurs administrations respectives.

Notons que ces rencontres interviennent dans le cadre des consultations initiées par le Président de la Transition avec les différents responsables des entités administratives du pays.