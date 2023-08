Gambie : Le Président suspend tous les voyages du gouvernement !

Le Président Adama Barrow a suspendu tous les voyages du gouvernement à l'étranger, pour le reste de l'exercice 2023. Une décision à effet immédiat, a précisé le chef de l'Etat gambien. Une décision qui serait liée à des contingences budgétaires.



«Agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 76 de la Constitution de la Gambie et conscient de la nécessité de réduire les dépenses publiques, le président Barrow a signé l'Ordonnance suspendant tous les voyages à l'étranger», lit-on dans un document publié sur les plateformes numériques de la présidence gambienne.



Sont concernés par cette mesure, les voyages du président, du vice-président, des ministres, du Cabinet, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires et des employés de toutes les institutions et agences gouvernementales.



Sont cependant exemptés, les voyages aux réunions statutaires où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l'étranger pleinement financés par des sources externes. «Ces exemptions sont toutefois soumises à l'approbation préalable du président ou d'un fonctionnaire autorisé», souligne Adama Barrow.



Il appelle toutes les entités du gouvernement gambien à se conformer strictement au décret présidentiel en gelant les voyages dans leurs ministères, départements ou agences respectifs pour le reste de l'exercice 2023.



































































































Igfm