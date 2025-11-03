Gambie: l’ex-président Jammeh annonce son retour- Révélations sur l’impressionnant dispositif de sécurité mis en place à Banjul !

Le gouvernement gambien se veut clair ! Dans une déclaration publique les autorités ont affirmé qu’il sera arrêté dès qu’il foulera le sol gambien.



En effet, la Gambie a réaffirmé, il y’a de cela quelques jours, son engagement à arrêter et juger l’ancien président Yahya Jammeh s’il revenait dans le pays, après que l’ex-dictateur, en exil en Guinée équatoriale depuis sa chute en 2017, a annoncé son retour pour le mois de novembre.



La Gambie a plongé dans l’horreur sous l’ère Jammeh (1994-2017) et a été le théâtre de violations des droits humains (meurtres, tortures, viols…) et d’abus des biens de l’Etat, selon l’actuel gouvernement et des organisations des droits de l’Homme.



“Si M. Jammeh revient (dans le pays), des procédures légales vigoureuses seront activées en accord avec les lois en vigueur en Gambie”, selon un communiqué du ministère de l’Information publié mardi dernier.



“Cela inclut une enquête, une arrestation et un jugement avec la garantie d’un procès juste, équitable et respectueux des droits de tous ceux qui y sont cités”, dit-il.



Des partisans de M. Jammeh se sont rassemblés dimanche dans son village de Kanilai où un audio a été relayé, document dans lequel M. Jammeh annonce son retour en Gambie en novembre.



M. Jammeh a dirigé d’une main de fer de 1994 à 2017 ce petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal à l’exception de sa façade maritime.



Il vit en Guinée équatoriale depuis son départ contraint en janvier 2017 sous la pression des Etats ouest-africains à la suite de sa défaite à la présidentielle contre Adama Barrow, réélu fin 2021 et candidat pour un nouveau mandat en 2026.



Le droit de retourner dans le pays “ne préserve personne de devoir rendre des comptes sur sa responsabilités concernant de graves crimes présumés”, ajoute le communiqué.



Le gouvernement gambien a également présenté comme fausses de récentes allégations sur “un protocole d’accord ou promesse d’immunité pour l’ancien président”, affirmant qu'”un tel accord n’existe pas”.



Le gouvernement gambien a endossé en 2022 les recommandations d’une commission qui s’est penchée sur les atrocités perpétrées sous l’ère Jammeh, les autorités acceptant de poursuivre 70 personnes dont M. Jammeh.



En décembre 2024, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a approuvé la création d’un tribunal spécial chargé de juger les crimes sous Yahya Jammeh.



Mais, en réponse, l’ex président, Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh, qui s’est, depuis lors, réfugié à l’étranger affirme que pour accepter de s’exiler, il avait conclu un accord avec la CEDEAO, l’ONU et l’Union Européenne. Qui, a-t-il laissé entendre lui garantissait que rien ne l’empêchera de retourner en Gambie après six mois d’exil.



Mais, cet accord ne semble pas engager le président Adama Barrow qui veut l’arrêter et le faire juger pour de multiples crimes contre ses propres compatriotes. Ça risque de chauffer car la police gambienne, qui a reçu des instructions, veille au grain.



En effet, selon des sources concordantes de Solo Quotidien, l’aéroport de international de Banjul (aussi appelé aéroport international Yundum) qui dessert la capitale de la Gambie est sous haute surveillance.



Nos informateurs, au parfum de tout ce qui s’y trame et à des niveaux font savoir (image à l’appui) qu’un nombre conséquent d’agents de renseignements a été déployé , des éléments de l’Unité d’Intervention de la Police (PIU) entre autres tireurs d’élite de la Force de Police de la Gambie (GPF)… Le tout aux fins de parer à toute éventualité car la date du retour de l’ancien dictateur n’est pas connue.



« Mais, il est attendu de pied ferme. Aussi, avons-nous reçu des infos comme quoi il est possible que ses partisans, qui sont encore nombreux en Gambie, tapis à des niveaux insoupçonnés, tentent de le protéger. Mais, même en pareil cas, les forces de défense et de sécurité du pays y sont préparés » nous apprend une de nos sources basée à Banjul.



Y aura-t-il du grabuge ou Jammeh se laisser a-t-il arrêté calmement et en toute dignité ? Mystère et boule de gomme. Du moins, pour le moment !



Affaire à suivre…

