Gandiaye: 1 mort et 15 blessés dans un accident impliquant un bus et un camion

Un violent accident a occasionné des victimes à Gandiaye, commune située dans le département de Kaolack. Un choc impliquant un bus et un camion citerne a fait un mort ( chauffeur du bus) et quinze (15) blessés. Le chauffeur du camion citerne reste introuvable et son véhicule a pris feu.



Mais le chauffeur du bus a perdu la vie dans cet accident selon une source de Seneweb.



Les gendarmes de la compagnie de Kaolack et les sapeurs-pompiers sont sur place pour secourir les victimes.



Affaire à suivre !