Gaz sénégalais : Kosmos prend le contrôle du gisement à Yakaar, en attendant le signal de l’Etat

À fond sur Grand Tortue Ahmeyim, British Petroleum a, cependant, décidé de se désengager du Gisement Yakaar-Teranga. Pour l’instant, c’est Kosmos Energy qui est le principal acquéreur de ses parts. Sa participation devrait, ainsi, passer de 30% à 90%.



«Sur Yakarr Teranga, kosmos a annoncé aujourd'hui avoir pris la direction de l'opérateur et augmenté sa participation dans le champ à 90% (au lieu de 30 %), sous réserve des approbations gouvernementales habituelles», a annoncé officiellement Kosmos, sans donner de détails financiers de l'opération/



La compagnie dit travailler en étroite collaboration avec Petrosen et et l’Etat du Sénégal sur un concept de développement innovant. Celui-ci donnera la priorité à un «gaz compétitif en termes de coûts sur le marché intérieur», combiné à une installation offshore de gaz naturel liquéfié ciblant les exportations vers les marchés internationaux.



Ledit projet soutient aussi l'objectif du «Pse» visant à fournir une énergie abordable, abondante et plus propre, dit la compagnie.





























































































igfm