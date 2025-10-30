Géneral Fatou Fall dans la 2eme section,le Médecin-Général Coumba Diouf Niang prend officiellement les rênes de l'HPD

Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang a été installée, jeudi 30 octobre 2025, à la tête de l’Hôpital Principal de Dakar (HPD), en remplacement du Médecin-Général Fatou Fall, appelée à la 2ᵉ section des cadres de l’État-major.



Selon Fds, la cérémonie, présidée par le Ministre des Forces armées, le Général d’Armée aérienne (2S) Birame Diop, s’est tenue au Cercle Mess des Officiers Colonel Emmanuel Gomis, en présence du CEMGA, le Général d’Armée Mbaye Cissé, et de nombreuses autorités civiles et militaires.



Chirurgien orthopédiste-traumatologue et professeur agrégé du Val-de-Grâce, le nouveau Directeur, ancienne du HPD, a promis de poursuivre la dynamique d’excellence et de renforcer la qualité des soins et la discipline.



D’une capacité de plus de 400 lits, l’Hôpital Principal reste une référence nationale et sous-régionale que le Dr Niang entend hisser à un niveau d’accueil et de performance encore supérieur.