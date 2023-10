Grand Challenges Dakar 2023 : Le président Macky Sall élève Bill Gates au rang de Commandeur dans l'Ordre national du Lion

Le chef de l'État, Macky Sall a élevé Bill Gates au rang de Commandeur dans l'Ordre national du Lion. Le cérémonial de décoration a eu lieu ce lundi 9 octobre 2023, en marge de la conférence annuelle Grand Challenges 2023, présidée par le chef de l'État.



Le président Macky Sall a également participé à un panel de haut niveau dont la thématique centrale est «La promotion des sciences et de la technologie».



Au cours de ces échanges avec la communauté scientifique, aux côtés du philanthrope et fondateur de Microsoft, Bill Gates, Macky Sall a souligné que l'Afrique doit investir dans l'innovation technologique et l'intelligence artificielle pour garantir l'avenir des générations futures.

































































seneweb