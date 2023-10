Grand dialogue National : le gouvernement lance un appel à contribution

Selon une note du premier ministre, les gabonaises et gabonais de tous âges, vivant à l’intérieur du territoire national ou partis en expatriation ; ceux des villes comme ceux des villages, désireux de prendre part à ce dialogue, à présenter leur diagnostic de la situation générale ou sectorielle du pays et leurs propositions de solutions sous la forme d’une contribution de dix (10) pages au maximum (caractère 12 ; interligne 1).

En effet, ces contributions qui sont attendues au ministère de la réforme des institutions jusqu’au 30 novembre 2023.

Le grand Dialogue National qui sera organisé au Gabon pendant la période d’avril ou juin va permettre aux peuple gabonais de débattre sur toutes les questions politiques, économiques et sociales susceptibles de contribuer à restaurer les institutions et notamment la réécriture d’une nouvelle constitution.

Rappelons que, l’annonce du grand Dialogue National a été faite mercredi dernier par le premier ministre chef du gouvernement de Transition lors de sa première conférence face à la presse.