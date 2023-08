Grosse perte pour cet avocat de Sonko! Me Khoureyssi Ba a perdu sa... mère

C'est la "robe noire" himself qui annonce la mauvaise nouvelle: "Alhamdoulillah. ALLAH a donné et IL a repris. J'accepte le décret divin et je vous annonce, chers tous, le rappel à Dieu de ma mère ADJA ANNA GUÈYE. Priez pour elle." À écrit l'avocat sur sa page Facebook



La levée du corps est prévue ce JEUDI 17 AOÛT à 14h30 à la mosquée KARACK-AMITIE-MERMOZ suivie de l'enterrement à Yoff.



Paix à son Âme 🙏🏾







Un autre proche témoignera : "Rappel à Dieu de ma tante ANNA GUEYE, survenu ce 16/8/23 dans l'après midi. Son inhumation prévue le 17/8 après prières de 14 heures à Yoff. Maison mortuaire sise à SICAP Baobab et s' avoisine à la Mairie. Prières pour le repos de son âme. Une très triste nouvelle qui s' abat dans notre famille avec la disparition de ma très regrettée Tante ANNA GUEYE !

En plus, mère de Me CHEIKH KHOUREYSSI BA Avocat à la Cour et de l' Officier des Douanes à la retraite LAMINE BA. Sage Femme d' État et sortie à bonne école avait servi à la Maternité de la Caserne Samba D. DIALLO entre autres. Une Pionnière et participait à la mise sur pied de cette actuelle Maternité Dame de qualité et de Valeur, était un maillon essentiel de notre famille. Avenante, affectueuse, généreuse et d'une bonté extraordinaire, toujours à côté de nous singulièrement de ma maman. Nous venons de perdre une BADIENE. Reposez en paix Chère Badiène ! Votre mémoire restera toujours gravée dans nos coeurs !! Je salue cette illustre Serviteur de la Santé et inoubliable membre de notre famille. Terre, sois légère sur elle !! Longue vie à Nous. Elhadji Mody DIALLO, toujours aux Services de Nos Devanciers."





Toute la rédaction compatit et présente ses condoléances à Me Ba, à sa famille éprouvée et aux habitants de Baobabs- Karack éplorés.



Que le tout puissant lui rétribue tous ses bienfaits, veille sur sa famille et lui réserve une place de choix dans son paradis éternel !