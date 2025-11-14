Guédiawaye : une adolescente chute d’un R+2 après une précédente tentative de suicide

Une adolescente de 16 ans, A. Sow, a fait une chute spectaculaire depuis la terrasse d’un immeuble R+2. Grièvement blessée à la tête, elle est actuellement en soins intensifs à l’hôpital Fann. Le drame, qui secoue le quartier des « Deux-Voies Notaire » à Guédiawaye, s’est produit mercredi soir vers 21h, rapporte L’Observateur.

Repris par le quotidien du Groupe futurs médias, des témoins décrivent la scène dramatique : après avoir demandé à un commerçant de brancher son téléphone, l’adolescente a accédé à la terrasse de l’immeuble. Elle a été aperçue déambulant dangereusement au bord du vide avant de basculer. Son corps a heurté des fils électriques avant de s’écraser au sol. Les riverains, accourus sur place, ont trouvé la victime gisant dans une mare de sang.

« Au début, j’ai cru que c’était un objet lourd. Quand j’ai vu que c’était une fille, j’ai crié », confie une vendeuse de couscous, bouleversée par la scène. Un automobiliste, étonné qu’aucun secours n’ait encore été prévenu, a immédiatement appelé les sapeurs-pompiers, qui ont évacué la victime.

Au commissariat de Guédiawaye, la mère de la collégienne a révélé que sa fille souffre de troubles psychiques depuis la mort de son père. Plus inquiétant encore, les policiers ont appris que, seulement 48 heures avant la chute, A. Sow avait déjà tenté de se suicider en se jetant sur la VDN 3 depuis la passerelle de Wakhinane-Nimzatt, mais avait été arrêtée in extremis par un agent de police.

Alors que la jeune fille lutte pour sa survie, les enquêteurs tentent d’éclaircir les circonstances exactes de sa chute, sans écarter aucune hypothèse : suicide, geste impulsif ou nouvelle crise psychique.











































seneweb