Guinée: Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte, de retour en prison

Depuis qu’il avait été sorti de sa cellule, ce samedi matin, Moussa Dadis Camara était recherché à travers la capitale, quadrillée par les Forces de défense et de sécurité. Selon l'avocat de Dadis Camara, il ne s'agissait pas d'une évasion, mais plutôt un enlèvement.



L'avocat explique, à RFI, que l'ancien président a été brutalement réveillé dans son sommeil, avant que des hommes armés ne l'extirpe de force de sa cellule ainsi que ses trois co-détenus que sont le colonel Moussa Tiegboro Camara, le colonel Claude Pivi et le gendarme Blaise Goumou.



Tous sont en prison, depuis plus d'un an, au moins et tous sont poursuivis pour leur rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009 qui avait provoqué la mort de près de 160 personnes et le viol d'une centaine de femmes.



D'après Maître Lamah, Dadis Camara a donc été enlevé par ce groupe armé. Il a pu parler à son client par téléphone qui lui a expliqué avoir réussi à échapper à ses ravisseurs présumés, avant de reprendre le chemin de la prison, même si l'avocat n'a pas souhaité détailler les conditions exactes dans lesquelles l'ancien chef de la junte du CNDD est revenu à la Maison centrale.





Le colonel Tiegboro, lui aussi sorti de la prison, a également affirmé à son avocat avoir trompé la vigilance de ses ravisseurs, avant de leur fausser compagnie et revenir dans sa cellule.



Dans un communiqué, le chef d'état-major des armées ne confirme pas ces deux versions et affirme plutôt avoir « mis fin à la cavale » des prisonniers et assure que « toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, Claude Pivi.

























































Rfi